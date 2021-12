Remonty ulic w Gubinie trwają. Mieszkańcy miasta wskazują kolejne drogi do naprawienia

Gubin w ostatnim czasie zmienił się, przynajmniej w niektórych miejscach, w plac budowy. W połowie października ruszyła przebudowa ulicy Kresowej . Wyremontowana zostanie tam nie tylko nawierzchnia, ale również powstaną ścieżki rowerowe. Koszt inwestycji to aż 4 mln 300 tys. zł.

Mieszkańcy wskazują inne ulice do remontu

- Droga jest w fatalnym stanie od dawna, a teraz to nawet chodnikiem ciężko się poruszać - zauważa pani Marta.

Kolejną ulicą, która często jest wymieniana przez gubinian, to ulica Cmentarna. Wąska droga prowadząca przy cmentarzu od lat ma kiepską nawierzchnię, a łatanie większych dziur co jakiś czas nie zdaje już egzaminu.

Inne drogi do remontu? - Ulica Kresowa, ale u zbiegu ulic Rycerskiej, Królewskiej i Grunwaldzkiej, przy dawnym sklepie elektronicznym. Droga jest tam fatalna - zauważa Klaudia.

Ulica Krasickiego i Kosynierów, to kolejne odcinki do remontu wymieniane przez mieszkańców. Jak widać dróg do naprawy w Gubinie wciąż jest sporo. Kiedy jednak następne remonty będą wykonywane. Będziemy się o tym dowiadywać.

Lubuskie. Gubin. Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Kresowej. 03.03.2021: