Rok temu doszło do tragedii pod Gubinem. W wypadku zginęła 23-letnia kobieta, córka znanego przedsiębiorcy

Do tragicznego wypadku pod Gubinem doszło 17 stycznia 2022 roku, tuż po godz. 12.00. Mercedes zderzył się z samochodem ciężarowym z drewnem na drodze krajowej nr 32, na wysokości Bieżyc (gmina Gubin). Samochodem osobowym kierowała 23-letnia kobieta , która z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu.

Rok temu doszło do tragedii pod Gubinem. W wypadku zginęła 2...

Zginęła córka znanego przedsiębiorcy z Gubina

23-latka zginęła na miejscu. Później potwierdziła się informacja, że była to córka znanego przedsiębiorcy z Gubina. Wielu mieszkańców miasta przygranicznego i okolic znało kobietę lub jej ojca i nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Mnóstwo osób składało kondolencje i przesyłali wyrazy współczucia dla rodziny.

- Szkoda dziewczyny. Była za młoda, żeby zginąć - napisała pani Grażyna.