Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania pod Gubinem. Powstanie rondo na drodze do Gubinka, koło Sękowic

Od dawna planowane były spore zmiany na drodze krajowej nr 32 w okolicach Gubina. Przez długi czas mówiło się o przebudowie dwóch skrzyżowań, na których często dochodzi do wypadków. Jednym z nich było skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 286 na wysokości Czarnowic. Drugim - skrzyżowanie na drodze do Gubinka z drogą wojewódzką nr 285 koło Sękowic. Przebudowa drugiego skrzyżowania na rondo z wymienionych właśnie się rozpoczęła.

Mnóstwo wypadków, w tym śmiertelne

Widoczność to jedno, ale liczba wypadków na tych skrzyżowaniach mówi sama za siebie. Choć oznakowanie i widoczność wydają się być dobre, to wciąż dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2019 roku na wspomnianych skrzyżowaniach koło Gubina doszło do dwóch tragicznych wydarzeń. W maju na wysokości Sękowic samochód osobowy wjechał pod ciężarówkę. Młodzi ludzie, kierowca oraz pasażerka, którzy znajdowali się w mitsubishi zginęli na miejscu. Natomiast w grudniu miało miejsce zdarzenie na skrzyżowaniu pomiędzy Gubinem a Czarnowicami, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zginęła jedna osoba.

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek, 3 maja, na trasie koło Gubinka przy granicy z Niemcami. Kierujący mitsubishi wjechał pod ciężarówkę. 21-latek zmarł w drodze do szpitala.…

Kiedy przebudowa drugiego skrzyżowania pod Gubinem?

- Co do drugiego ronda, tj. na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 286, to jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów do przetargu na roboty, który chcemy ogłosić w drugiej połowie br. Szacowana wartość zadania to ok. 8 mln zł - informuje A. Jakubowska.