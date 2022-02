Samochód Google przejeżdżał dawniej przez wsie gminy Gubin. Oto zdjęcia z Google Street View, na które załapali się mieszkańcy

Ponad 40 miejscowości w gminie Gubin

Gmina Gubin jest jedną z największych gmin wiejskich w Polsce. Obejmuje ona teren blisko 400 kilometrów kwadratowych. W gminie Gubin znajduje się ponad 40 miejscowości, chociaż we wszystkich mieszka niecałe 10 tys. osób. Siłą rzeczy kamery Google nie dotarły do wszystkich (głównie do tych mniejszych, chociaż Google Street View nie dociera m.in. do sporego Strzegowa).