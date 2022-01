Ścieżki rowerowe do 34 km od Gubina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Trasy rowerowe w okolicy Gubina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Gubina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Gubinie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Gubinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Rakoniewice

Stopień trudności: 1

Dystans: 63,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 196 m

Suma zjazdów: 195 m

Rowerzystom z Gubina trasę poleca Plantmar

Bardzo przyjemna trasa w granicach gminy Rakoniewice. Drogi gruntowe nie sprawiające kłopotów przeplatają się z lokalnymi mało uczęszczanymi asfaltami. Jedynie powrót drogą krajową nr 32 może być niebezpieczny, ale i to się wkrótce zmieni gdyż prace nad brakującym odcinkiem drogi rowerowej, jak widziałem są w toku.

Dobrze oznakowane szlaki turystyczne: pieszy żółty i rowerowe. Te ostatnie zrealizowano w dość nietypowej konwencji: nie są to pojedyncze ślady ale rodzaj siatki, która pozwala na samodzielny wybór trasy. Każdy rejon oznakowany różnym kolorem. Do tego dochodzą wiaty, kierunkowskazy, tablice oraz mapka - schemat z naniesionymi adresami GPS.

Koniecznie warto odwiedzić muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach, zlokalizowane po części w zabytkowym, drewnianym kościele ewangelickim tuż przy rynku. Na trasie kilka zabytków: dwa kościoły w Jabłonnej, drewniany kościół św Urszuli w Ruchocicach i pałace w Wiosce i Gninie. Trzeba też pamiętać, że do gminy Rakoniewice należy Rostarzewo z pięknym, przejazdowym ratuszem, który odwiedziłem już wcześniej.

Sporo lasów i miejsc do odpoczynku. Najładniejsze z nich to Leśna Polana przy czystym Jeziorze Kuźnickim. Warto poświęcić chwilę na spacer po rakoniewickim rynku, gdzie ocalałe podcieniowe kamieniczki na tle drewnianego kościoła tworzą specyficzny klimat.

Korzystałem z mapy Nadleśnictwo Grodzisk (Lasy Państwowe, 1: 50 000) choć równie dobra jest mapa Powiat Grodziski (Topmapa, 1: 70 000).

