Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów. Pięciu Irakijczyków próbowało dostać się do Niemic przez Gubin

W tym tygodniu ponownie znaleźli się nielegalni imigranci, którzy chcieli trafić do Niemiec.

- We wtorek (18 stycznia) w godzinach wieczornych, funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zielonej Górze, realizując zadania służbowe w rejonie byłego przejścia granicznego w Gubinie wytypowali auto osobowe do kontroli - relacjonuje mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Kierowca pojazdu nie zatrzymał się do kontroli, lecz po chwili zjechał na pobliski parking i uciekł w stronę osiedla mieszkalnego.