Szpitalny budynek "A" przy ulicy Śląskiej doczeka się termomodernizacji. Będzie miał m.in. nowy dach. Prace ruszą w przyszłym roku WIDEO

- Nie możemy się doczekać tej modernizacji. Czekamy aż załatane zostaną wszystkie dziury, którymi woda dostaje się pod dach i do piwnicy. Na pewno będzie też cieplej i zmniejszymy koszty związane z ogrzewaniem - zauważa Katarzyna Maszkowska, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gubinie. - Przede wszystkim budynek zyska piękny wygląd, co wpłynie na otoczenie. Ogólnie będzie to większy komfort dla pracowników oraz pacjentów.