Tekra w Gubinie nie przestaje się rozwijać. Siódma hala magazynowo-logistyczna oficjalnie otwarta

Firma Tekra zajmuje się produkcją wysięgników i komponentów do dźwigów samojezdnych, komponentów do dźwigów gąsienicowych, wysięgników i komponentów do podestów ruchomych i innych konstrukcji stalowych. W Gubinie działają już od około 14 lat.

W 2008 roku w Leverkusen burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak rozmawiał z niemieckimi inwestorami. Połączyło ich zainteresowanie piłką nożną.

GUBIN. Będzie więcej miejsc pracy. Wbito łopatę pod budowę nowej hali produkcyjnej Tekry [ZDJĘCIA, WIDEO]

To były pierwsze rozmowy. Dobre kontakty sprawiły, że niemiecka firma zainwestowała w budowę zakładu w Gubinie. Opłaciło się, bo gubińska fabryka ciągle się rozrasta. W ciągu kilkunastu lat wybudowano już kilka hal. Oficjalnie otwarcie siódmej miało miejsce w tym roku.