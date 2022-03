Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Gubin, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Gubina czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gubina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.03 a 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez bramek na boisku Cariny Gubin po trudnym meczu ze Ślęzą Wrocław”?

Tygodniowa prasówka 13.03.2022: 6.03-12.03.2022 Gubin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Baner z napisem "Wolna Ukraina" pojawił się w Krośnie Odrzańskim. Zawiesili go samorządowcy powiatu krośnieńskiego Gminy powiatu krośnieńskiego zdecydowały się na wyrażenie swojego wsparcia dla Ukrainy, poprzez zawieszenie banera z napisem "Wolna Ukraina" w Krośnie Odrzańskim.

📢 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim przyjął 20 nowych funkcjonariuszy. Odbyło się ślubowanie W czwartek (10 marca) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się uroczyste ślubowanie. W szeregi SG wstąpiło 20 nowych funkcjonariuszy.

📢 Wiosna nad Nysą w Gubinie może zmienić się w koncert solidarności dla Ukrainy. Organizatorzy podejmą decyzję w najbliższych tygodniach Czy w tym roku odbędzie się Wiosna nad Nysą w Gubinie? Pojawiły się pierwsze szczegóły, dotyczące imprezy. Możliwe jednak, że dni miasta zmienią się w koncert solidarnościowy dla Ukrainy. Organizatorzy podejmą decyzję w najbliższych tygodniach. 📢 Gubin. Trzech mężczyzn pocięło szyny nieczynnej linii kolejowej. Zatrzymali ich policjant z Gubina i pracownicy straży leśnej We wtorek (8 marca) trzech mężczyzn z pow. żarskiego zostało zatrzymanych przez policjanta z Gubina i pracowników straży leśnej Nadleśnictwa Gubin. Za co? Okazało się, że pocięli szyny i rozkradli nieczynną linię kolejową. Do tego posiadali narkotyki.

📢 Uciekli do Gubina przed wojną w Ukrainie. Ich dom został zbombardowany. Stracili wszystko. Ale nie są traktowani jak uchodźcy Oto rodzina z Ukrainy, która trafiła do Gubina. Liudmyla wraz z mężem i synem przyjechała do Polski pięć dni przed rozpoczęciem wojny. Później dowiedzieli się, że ich dom został zbombardowany. Stracili wszystko, ale w Polsce nie są traktowani jak uchodźcy... 📢 Te części ciała myjemy zbyt rzadko! Poznaj opinię dermatologów. Też zapominasz o myciu tych części ciała? Część dermatologów uważa, że prysznic dwa razy w tygodniu w zupełności wystarcza, jednak jak dodają lekarze, liczba kąpieli powinna zależeć od naszego poczucia estetyki i komfortu. Niemniej specjaliści są zdania, że kąpiemy się nieco za często, co może negatywnie odbić się na kondycji skóry. Jednocześnie okazuje się, że są takie obszary ciała, którym poświęcamy za mało uwagi. Te części ciała myjemy niewystarczająco i zdecydowanie za słabo - uważają eksperci. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 Nie płacą alimentów i są poszukiwani. Policja udostępniła ich wizerunki. Są wśród nich mieszkańcy Gubina i Krosna. Poznajesz ich? Oto kolejne wizerunki mężczyzn, którzy nie płacą alimentów, udostępnione przez policję. Są wśród nich mieszkańcy Gubina i Krosna Odrzańskiego. Poznajesz ich? 📢 Lubuszanki, które podbiły Polskę. Urodziły się lub wychowały w naszych miastach. Są też kobiety związane z Krosnem Odrzańskim i Gubinem Z okazji Dnia Kobiet przypominamy Wam jakie Lubuszanki zrobiły zawrotną karierę. Są piosenkarkami, aktorkami, projektantkami mody oraz sportsmenkami. Na swoich koncie każda z nich ma ogromne sukcesy! Publiczność je uwielbia. Po występach - czy to sportowych, czy artystycznych - nagradza gromkimi brawami. Swoją postawą inspirują do działania. Wiele z nich nie tylko rozwija swoje kariery, ale również udziela się charytatywnie. To kobiety, które prowadzą fundacje, dbają o dobro innych, przekazują nam moc pozytywnych emocji. Poznajcie je wszystkie! Bardzo możliwe, że nie wiedzieliście o tym, że te kobiety pochodzą z Lubuskiego ------>

📢 Krosno Odrzańskie. 41-latka zabiła konkubenta. Przyznała się. Poszukiwania ciała, które powinno znajdować się w Odrze, wciąż trwają Minął trzeci dzień poszukiwań ciała mężczyzny z Krosna Odrzańskiego, który miał być zamordowany przez konkubinę. 41-latka przyznała się do zbrodni. Oprócz tego zatrzymana została jeszcze jedna osoba.

