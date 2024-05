Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Gubin, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W piątek (17 maja) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim brali udział w ogólnopolskiej akcji "Prędkość" i kontrolowali różne miejsca na terenie powiatu krośnieńskiego. W trakcie akcji na policyjny radar wpadł kierowca audi, który jechał w terenie zabudowanym o 59 km/h więcej niż powinien. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gubinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jak wyglądało dawniej Krosno Odrzańskie? To było zupełnie inne miasto! Można to zobaczyć na wyjątkowych, archiwalnych zdjęciach autorstwa Stanisława Straszkiewicza — lokalnego miłośnika fotografii.

W czwartek (16 maja) nad ranem doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim. W akcji gaśniczej wzięło udział 13 zastępów straży pożarnej.

50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

Wzgórza Gubińskie przez wiele lat były miejscem zaniedbanym i zaśmieconym. Dawniej w tym miejscu w Gubinie znajdowały się piękne winnice. Janusz Mazurkiewicz postanowił wrócić do historii i pracuje nad tym, aby winnica na Wzgórzach Gubińskich powróciła.

W poniedziałek (13 maja) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej doszło do wypadku. Na jednym z przejść dla pieszych została potrącona kobieta, która trafiła do szpitala w Zielonej Górze.

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.

