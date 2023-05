Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Gubin, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W najbliższą niedzielę (21 maja) odbędą się przedterminowe wybory na wójta gminy Gubin. Jedną z kandydatek na to stanowisko jest Dorota Prugar. Przedstawiamy bliżej jej sylwetkę.

W środę (17 maja) na stadionie miejskim w Gubinie odbył się półfinał Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Carina Gubin zmierzyła się z Wartą Gorzów. Było sporo kontrowersji i potrzeba było dogrywki oraz fantastycznego gola Kacpra Laskowskiego, który dał Carinie awans do finału. O trofeum gubinianie stoczą rywalizację z IV-ligowymi Czarnymi Żagań, którzy niespodziewanie pokonali (2:1) Stilon Gorzów. Finał odbędzie się 8 czerwca w Lubsku.

Przedstawiamy kolejnego kandydata na wójta gminy Gubin, który wystartuje w przedterminowych wyborach. To Waldemar Gromek, który do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego rady gminy Gubin.

Trwa budowa nowej szkoły muzycznej. Z czasem obiekt będzie siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, a także Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, które to placówki połączą się w Zespół Szkół Muzycznych. Nie będzie to tylko szkoła, ale nowy punkt kulturalny na mapie miasta. Znajdą się w niej dwie sale koncertowe czy miejsce prezentacji dzieł malarskich, fotograficznych, instalacji plastycznych.

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 15 maja, ok. godz. 9.20 na drodze krajowej nr 32 w miejscowości Dąbie w powiecie krośnieńskim. Kierowca trafił do szpitala.