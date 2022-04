Tygodniowy przegląd prasy 24.04.2022: Gubin, 17.04-23.04.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gubina

Przegląd tygodnia: Gubin, 24.04.2022. 17.04 - 23.04.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W czwartek 21 kwietnia na antenie TVN wyemitowany zostanie odcinek "Kuchennych Rewolucji", które przeprowadzane były w restauracji w Krzeszycach. My jednak już teraz, uchylimy wam nieco rąbka tajemnicy, co wydarzy się w najnowszym odcinku popularnego show!

Budynek "B" przy ulicy Śląskiej w Gubinie to była ruina. Rok temu został on kupiony przez prywatnego inwestora - Ośrodek Terapii Grunwald. I obiekt zmienił się nie do poznania. Zobaczcie zdjęcia wykonane na zewnątrz i wewnątrz.