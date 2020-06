Tygodniowy przegląd prasy (Gubin, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gubina

W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek (5 czerwca) po południu o 233 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Jeden z nich dotyczy woj. lubuskiego.

W poniedziałek, 8 czerwca, w reżimie sanitarnym rozpocznie się matura 2020. I potrwa do 29 czerwca. Jak są przygotowane do egzaminów nasze szkoły?

Według najnowszego raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim (z 5 czerwca) w powiecie krośnieńskim odnotowano dwa kolejne zakażenia w powiecie krośnieńskim. Skąd pochodzą zakażeni?

Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska wznawiają swoją działalność od 15 czerwca. To dobra informacja m.in. dla tych pacjentów, którzy nie mogli wyjechać do sanatorium lub którym pobyt został przerwany z powodu epidemii koronawirusa. Zanim jednak leczenie w uzdrowisku zostanie rozpoczęte, należy spełnić jeden bardzo istotny warunek. Kto może wyjechać do sanatorium, ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe i jak długo trzeba czekać na wyjazd do uzdrowiska?