Uchodźcy z Ukrainy w Gubinie. Rodzina z piątką dzieci uciekła przed wojną. Dostała pomoc od mieszkańców Gubina

Trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Wiele rodzin szuka schronienia przed wojną. Do Gubina, w sobotę wieczorem (26 lutego) trafiła taka rodzina, która uciekła z Lwowa. Odwiedził ich burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak.

- Obecnie rodzina przebywa w Wspólnocie św. Tymoteusza w Gubinie - informuje B. Bartczak. - Chcemy zgłosić Wspólnotę jako miejsce, gdzie będą mogli przebywać uchodźcy z Ukrainy. Lista takich miejsc powstaje w urzędzie wojewódzkim i tę lokalizację w Gubinie planujemy zgłosić do wojewody.

Burmistrz zjadł kolację z rodziną z Ukrainy. - Jesteśmy w stałym kontakcie, sprawdzamy możliwości pomocy oraz zatrudnienia - wyjaśnia B. Bartczak. - Chodzi w sumie o jedno miejsce pracy dla mężczyzny, bo jego żona musi opiekować się piątką dzieci

- Powinni się szybko tutaj odnaleźć, rodzice mają Karty Polaka, bardzo dobrze mówią po polsku. Dzieci dobrze reagują na zmianę i wszystko dobrze się układa - dodaje burmistrz. - Jeśli będzie im potrzebna jakaś dodatkowa pomoc, której nie będziemy w stanie zapewnić my czy wspólnota, ale będą mogli pomóc mieszkańcy, to na pewno nagłośnimy to.