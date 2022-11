W Guben będzie nowa fabryka, która da 100 miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą tam też mieszkańcy Gubina?

BiFi to marka przekąsek mięsnych należąca do amerykańskiej firmy przekąskowej Jack Link’s, do której BiFi należy od 2014 roku.

O rozpoczęciu budowy fabryki BiFi poinformowały Wiadomości Gubińskie. W czwartek (20 października) miało miejsce symboliczne wbicie szpadla pod nowy zakład w Guben. Na miejscu pojawili się goście: Dyrektor Zarządzający EMEA Jan-Pieter Schretlen, burmistrz Guben Fred Mahro oraz przedstawiciele władz z całego regionu.

Inwestycję w Guben wyceniono aż na 50 mln euro! Na terenie przy Guben powstanie kilka hal produkcyjnych (docelowo jest miejsce na cztery). Wraz z nowym zakładem powstanie aż 100 nowych miejsc pracy. Zakład ma zapewnić 100 milionów opakowań worków BiFi będzie mogło co roku zapełniać półki supermarketów.