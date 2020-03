W Gubinie planują rozbudowę monitoringu miejskiego. Gdzie obecnie sięga wzrok kamer?

Monitoring w każdym mieście to istotna sprawa, związana bezpośrednio z bezpieczeństwem. Najczęściej temat związany z nim wraca, kiedy w danej miejscowości dojdzie do aktów wandalizmu. Burmistrz Bartłomiej Bartczak przyznaje, że jeśli tylko pozwala na to budżet, to system kamer jest w Gubinie rozbudowywany. - Pamiętajmy, że nie jest to tanie zadanie. Wydaliśmy kilka tysięcy złotych na nowe kamery, ale to dopiero początek - mówił gubiński włodarz ok. dwa lata temu, kiedy wspomniany monitoring został rozbudowany.