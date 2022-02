Wiele miejscowości wokół Krosna Odrzańskiego i Gubina nadal nie ma prądu. Mieszkańcy wciąż borykają się ze skutkami wichury

To jakie problemy sprawiły ostatnie wichury, pokazują miejscowości, w których do teraz brakuje prądu. Po nocnym uderzeniu orkanu Dudley Enea odebrała setki zgłoszeń, dotyczących awarii, z którymi zmagają się do dzisiaj.

Wystarczy zresztą przytoczyć problemy w miastach powiatu krośnieńskiego. W czwartek (17 lutego) w Krośnie Odrzańskim dostawa energii co rusz była wstrzymywana. W końcu popołudniu sytuacja się ustabilizowała, ale... tylko w górnej części miasta. Niektóre ulice w "dolnym Krośnie" borykały się z brakiem prądu... do następnego dnia! Dopiero 18 lutego, po godz. 7.00 mogli korzystać z prądu.

Nieciekawie wyglądała też sytuacja w Gubinie. Prądu brakowało tam przez większość dnia. I to w całym mieście! Dostawy energii elektrycznej przywrócono dopiero koło godz. 17.00.