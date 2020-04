Wilki w Gubinie i okolicy. Zaczęły pojawiać się coraz bliżej domostw. Wójt oraz mieszkańcy uchwycili zwierzęta na zdjęciach

Wcześniej wilk pojawiał się w okolicach Chlebowa, również w gminie Gubin. - O problemach z wilkiem został powiadomiony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - informuje wójt Z. Barski.

- Jak udało mi się ustalić, to dzisiejsze kłopoty z wilkiem w Chlebowie mają swój początek właśnie w nieodpowiedzialnym dokarmianiu wilka i wyrzucaniu resztek niezdatnej do użytku żywności do lasu - dodaje wójt gminy Gubin. - Czynimy starania zmierzające do odłowienia albo nakłonienia wilka do zmiany zwyczaju spacerowania i poszukiwania żywności na terenie wsi.