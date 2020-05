Wilki w Gubinie i okolicy. Zamiast odłowić przepłoszyli wilka. Na jak długo? Czy jest ich więcej w okolicy? Widziano kolejne

Wilk przepłoszony. Jest ich więcej w okolicach Gubina?

Ponownie rozmawiamy z wójtem gminy Gubin, Zbigniewem Barskim, który kilka razy widział wilka i nawet uchwycił go na zdjęciu.

- Wilk z okolic Chlebowa został przepłoszony - informuje Z. Barski. - Przez jakiś czas powinniśmy mieć z nim spokój.

Ostatecznie nie zdecydowano się go odłowić. - Później i tak trzeba go wypuścić. Zresztą gdyby nie trzeba było, to nie wiem czy dla jakiegokolwiek zwierzęcia byłaby to dobra alternatywa. Życie w klatce - stwierdza wójt.

Niewykluczone jednak, że wilków w okolicy jest więcej. - Dostałem sygnały, że wilk pojawił się w okolicach byłego dworca PKP w Gubinie oraz stadionu miejskiego - opowiada Z. Barski. - Dostałem też zdjęcia, że wilk pojawił się w mieście, w okolicach ulicy Cmentarnej. Jednak dla mnie zwierzę bardziej wygląda na psa. Trudno powiedzieć czy tych wilków jest więcej w okolicy.