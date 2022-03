"Wolność dla Ukrainy". W Gubinie przy ulicy Grunwaldzkiej powstał przepiękny mural

Od ponad miesiąca trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Wojna u naszego wschodniego sąsiada zainspirowała wielu polskich artystów do stworzenia przeróżnych dzieł. W ten sposób powstały w Polsce różne murale. Jedne wspierające Ukrainę, inne szydzące z Putina. Jeden z takich murali powstał w Gubinie i jest on skierowany do mieszkańców i uchodźców z Ukrainy.