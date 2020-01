W Gubinie WOŚP 2020 to wyjątkowe wyzwanie. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym roku zebrali ponad 113 tys. zł. Był to jeden z najlepszych wyników w całym województwie. Podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Gubin liczy na kolejny rekord. Czy się uda? Występy, atrakcje oraz licytacje w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych ruszyły już o 12.00. I hala szybko zaczęła się zapełniać osobami, które chcą wydać pieniądze na szczytny cel. Zapraszamy do oglądania zdjęć!