WOŚP w powiecie krośnieńskim. W sumie udało się zebrać ponad 300 tys. zł. Padły kolejne rekordy!

- Jestem bardzo zadowolony z przebiegu 30. Finału WOŚP. Wszyscy stanęli na wysokości zadania - przyznaje Marcin Gwizdalski, szef gubińskiego sztabu WOŚP. - Fajnie było wrócić do hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych po dwóch latach (rok temu zbiórka na WOŚP w Gubinie była wyłącznie "online") i poczuć klimat pełen dobroci i miłości. Naprawdę coś niesamowitego.

Warto przypomnieć, że gubiński sztab organizował zbiórkę w formie hybrydowej. Główne atrakcje miały miejsce we wspomnianej hali, ale była też transmisja na żywo i każdy, kto nie mógł pojawić się na miejscu, to licytował przedmioty za pośrednictwem portalu społecznościowego.

- Pandemia w pewnym sensie nas popchnęła do dalszej cyfryzacji i wyszło to z korzyścią dla WOŚP - zauważa M. Gwizdalski. - Prawdopodobnie będziemy w ten sposób organizowali Finały w naszym mieście w przyszłości, skoro przynosi to takie efekty.