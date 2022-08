Wreszcie dobra gra piłkarzy Cariny Gubin w III lidze. Jest pierwsze zwycięstwo

LKS Goczałkowice-Zdrój – Carina Gubin 0:2 (0:0)

Carina Gubin już w sobotę (6 sierpnia) rozegra pierwsze spotkanie nowego sezonu w piłkarskiej III lidze. To mogą być rozgrywki trudniejsze niż poprzednie. Jak wygląda lubuski zespół przed startem…

W porównaniu do trzech pierwszych – kiepskich - meczów sezonu, gra gubinian w Goczałkowicach wyglądała zdecydowanie lepiej. Zespół Cariny od początku spotkania imponował sporą energią, odważną grą na połowie rywala i dobrą postawą w defensywie. Warto dodać, że był to pierwszy w tym sezonie mecz, w którym gubinianie zagrali na „zero z tyłu” (wcześniej stracili aż 9 bramek), ale przyznać należy, że bramkarz Szymon Czajor, który zastąpił między słupkami Jakuba Banacha, nie miał zbyt wiele pracy.

Piłkarze Cariny wyraźnie dużo lepiej radzili sobie na mokrym boisku (przez cały mecz padał deszcz), ale bramce rywala poważnie zagrażali głównie w drugiej połowie spotkania. Pierwszego gola goście zdobyli w 63 min po dwóch dokładnych prostopadłych podaniach. Obrońca Damian Płonka zagrał do Adama Borkowskiego, a ten natychmiast przekazał piłkę do Kacpra Laskowskiego. Miejscowi obrońcy nie zdążyli dobiec do napastnika Cariny, który precyzyjnie uderzył piłkę z 17 metrów. Chwilę później mogło być 0:2, ale Adam Borkowski na polu karnym LKS-u chyba niepotrzebnie próbował lobować bramkarza.