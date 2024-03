Wybory samorządowe 2024 – lista kandydatów do rady powiatu krośnieńskiego

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GUZIK Andrzej: pozycja 1 AFTANAS Marek Jan: pozycja 2 SIENIAWSKI Tomasz: pozycja 3 HEC-MROZEK Magdalena Justyna: pozycja 4 SKWARA Małgorzata: pozycja 5 BOLEK Wiesława Maria: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD KROŚNIEŃSKI: MERCIK Aleksander: pozycja 1 OMACHEL Jan Marian: pozycja 2 BIESZCZAD Bartłomiej Franciszek: pozycja 3 GLAZER Maria: pozycja 4 PRZYMUSIŃSKA Aleksandra Joanna: pozycja 5 JURCZYK Iwona: pozycja 6



Kandydować do rady powiatu może każdy, kto jest obywatelem Polski, w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo do wybierania do tej rady i na stałe jest mieszkańcem tego powiatu. To ilu radnych liczy sobie rada danego powiatu, zależy od liczby mieszkańców. Minimalnie jest to 15 radnych, maksymalnie zaś 29. Kandydat może się ubiegać o mandat tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy. Zapoznaj się z wszystkimi listami z nazwiskami kandydatów.