Wypadek Gubin. Kierowca rozbił auto i uciekł. 29-latek został zatrzymany przez policjantów z Gubina. Był pijany

- Policjanci potwierdzili, że to właśnie on rozbił osobówkę o ogrodzenie - informuje J. Kulka. - Po zatrzymaniu okazało się co było powodem ucieczki mężczyzny z miejsca zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

29-latek przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jednak nie koniec jego przewinień, za które odpowie przed sądem. Mundurowi ujawnili przy nim srebrne zawiniątko, w którym była sproszkowana substancja. Badanie testerem potwierdziło, że jest to amfetamina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz posiadania substancji psychotropowych zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 3.

