Wypadek koło Gubina. Tydzień temu doszło do poważnego wypadku pomiędzy Gubinem a Sękowicami. Kierowca passata stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Z samochodu niewiele zostało, a mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie. Mamy nowe informacje z krośnieńskiej policji w sprawie tego wypadku.

Policja prowadzi dochodzenie. Pobrano krew do badań. Mężczyzna miał zakaz kierowania pojazdami

- Okazało się, że mężczyzna kierujący passatem ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów - wyjaśnia rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka.

Przypomnijmy, że do groźnego wypadku doszło 30 kwietnia. Na łuku drogi, pomiędzy Sękowicami a Gubinem zderzyły się dwa pojazdy: volkswagen passat oraz ford. Kierowca pierwszego z wymienionych zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w auto nadjeżdżające z naprzeciwka. Następnie passat wypadł z drogi i z dużą siłą uderzył w drzewo. Mężczyzna kierujący vw został zabrany do szpitala. Był w ciężkim stanie.Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że kierowca passata wciąż przebywa w szpitalu. Natomiast lokalna policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Wiele wskazuje na to, że volkswagen poruszał się z duża prędkością, ale wciąż ustalane są okoliczności zdarzenia.Jak przekazują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, to zdarzenie będzie traktowane jako kolizja. Dlaczego? Kierowca passata sam zrobił sobie krzywdę. - Osobom jadącym w fordzie nic się nie stało. W tym wypadku była tylko jedna poszkodowana osoba - usłyszeliśmy.Czy kierowca mógł być też pod wpływem? - Sprawdzamy to - zapewnia J. Kulka. - Pobrana została krew do badań. Te powiedzą nam w jakim stanie znajdował się mężczyzna w trakcie wypadku.[promo]1371;1;Polub nas na fb[/promo]