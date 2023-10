Wypadek na drodze krajowej pod Gubinem. Bus z kebabami uderzył w naczepę ciężarówki. Dwie osoby trafiły do szpitala Łukasz Koleśnik

W środę (4 października) w godzinach porannych na drodze krajowej nr 32 w okolicach Sękowic, pod Gubinem, doszło do wypadku drogowego. Bus przewożący mięso do kebabów zderzył się z naczepą ciężarówki. Dwie osoby trafiły do szpitala.