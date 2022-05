Wypadek pod Gubinem. Policjant zatrzymał pijanego kierowcę, który wjechał w ogrodzenie placu zabaw

W sobotę (28 maja) dyżurny z gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od policjanta będącego po służbie - posterunkowego Błażeja Kancelarza, który na terenie podgubińskiej miejscowości zatrzymał nietrzeźwego kierującego.

- Około godziny 23.00 obok Błażeja i jego kolegi przejechał pojazd przemieszczający się po miejscowości na wysokich obrotach silnika, który po zawróceniu ruszył w kierunku z którego przyjechał - relacjonuje podkom. Justyna Kulka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - Nie odjechał jednak daleko, a do mężczyzn dotarł odgłos uderzenia dochodzący z rejonu placu zabaw. Policjant natychmiast zareagował i pobiegł sprawdzić co się stało, a przede wszystkim czy nikt nie potrzebuje pomocy.

Po dotarciu na miejsce, zobaczył samochód marki Kia znajdujący się w ogrodzeniu placu zabaw, a gdy otworzył drzwi auta już wiedział co mogło być tego przyczyną. Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu. Miał on również problem z wysłowieniem się. Błażej obserwując zachowanie kierującego wyciągnął kluczyki ze stacyjki, a następnie nakazał mężczyźnie wysiąść z pojazdu. Na miejsce przyjechał patrol policji, który przejął mężczyznę do dalszych czynności.

46-latek w rozmowie z funkcjonariuszami oznajmił, że spożywał alkohol bo ma urodziny, po czym wsiadł za kierownicę i postanowił pojeździć, bo się zdenerwował. Nie opanował jednak pojazdu, który prowadził i wjechał w płot. Po badaniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że ma on blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a także poinformowali o dalszej drodze postępowania.

- Teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny, a także zakaz kierowania pojazdami. Dalsze decyzje w sprawie 46-latka podejmie sąd - informuje podkom. J. Kulka.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: