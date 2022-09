Zabrakło kilku minut, by piłkarze Cariny Gubin pokonali groźnych rywali z Gwarka Tarnowskie Góry

Carina Gubin – Gwarek Tarnowskie Góry 1:1 (0:0)

Pierwszy kwadrans spotkania należał do Cariny, która już w 6 min stanęła przed szansą na objęcie prowadzenia. Jednak Dominik Więcek przegrał sytuację sam na sam z bramkarzem gości. Po kilkunastu minutach przyjezdni postanowili ustawić zespół znacznie wyżej, co skutecznie utrudniało gospodarzom dokładne rozgrywanie piłki. Czyhali oni jednak na okazje do kontrataków. Tak było m.in. w 18 min. Kacper Staszkowian dograł bardzo dobrą piłkę do wbiegającego na pole karne Kacpra Laskowskiego. Ten uderzył na bramkę, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.