Zdjęcia mieszkańców Gubina wykonane przez kamery Google. Co robili gubinianie kilka lat temu? Sprawdziliśmy na Google Street View Łukasz Koleśnik

Dzięki kamerom Google, które wykonują zdjęcia do Google Street View możemy zobaczyć nie tylko miejsca, do których chcemy dojechać. Kamery Google złapały też mieszkańców podczas codziennych obowiązków, również w Gubinie. Co robili gubinianie kilka, kilkanaście lat temu?