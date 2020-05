Znowu kradną tory? Tym razem elementy starych linii kolejowych znikają w okolicach Gubina, na wysokości Pleśna. Ktoś tego pilnuje?

Pan Roman zgłosił się do nas już dwa lata temu. Wtedy zwrócił uwagę na kradzież torów z linii kolejowej, która biegnie przez ulicę Śląską w Gubinie.

- Często tam biegam i zauważyłem, że musi tam często dochodzić do kradzieży torów, ponieważ z każdym tygodniem było ich coraz mniej.

Nasz rozmówca mówił, że nie wyglądało to na prace rozbiórkowe właściciela. - Nie widać, aby jakiekolwiek prace były tam przeprowadzane w ciągu dnia. Działalność za to jest na skalę wręcz przemysłową. Jednak elementy znikają w nocy. Gdyby to była legalna rozbiórka, to chyba przeprowadzaliby ją w dzień, prawda? - stwierdza pan Roman.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj:

Kradną tory na potęgę w okolicach Gubina? Straż ochrony kolei mówi, że nie. To co się stało?

Kradną elementy torów w okolicach Pleśna

Od tamtego tematu minęły dwa lata. Ponownie napisał do nas Czytelnik z Gubina.