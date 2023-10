Brawa za reakcję mieszkańców po ataku nożownika w Gubinie! Ratownicy opowiadają, jak wyglądała interwencja na Lubelskiej

Przypomnijmy, że w sobotę (23 września) około godz. 20.00 na ulicy Lubelskiej doszło do ataku nożownika. 54-letni mężczyzna podszedł do stojącego tyłem do niego 33-latka i dźgnął go w okolice szyi. Ofiara trafiła do szpitala w stanie ciężkim.

Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany kilka dni później. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Policja znalazła tez w jego posiadaniu narkotyki.