Nożownik z Gubina zatrzymany przez policję. 54-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Miał też przy sobie narkotyki

- Do poszukiwań mężczyzny natychmiast skierowano wszystkie patrole będące w służbie, ponadto Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim ogłosił alarm dla jednostki - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka. - Na miejsce wezwano zespół dochodzeniowo - śledczy, który wraz z technikiem kryminalistyki i przy udziale Prokuratora z Prokuratury Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył ujawnione ślady.

Przypomnijmy, że do w sobotę (23 września) dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie - na ulicy Lubelskiej w Gubinie doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Napastnik dźgnął 33-letniego mężczyznę w plecy. Sprawca zbiegł pozostawiając na miejscu pokrzywdzonego potrzebującego natychmiastowej pomocy medycznej.

W sobotę (23 września) na ulicy Lubelskiej w Gubinie doszło do ataku nożownika. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Nadal poszukuje go policja.

Nożownik złapany po kilku dniach

Intensywnie prowadzone czynności przez funkcjonariuszy komisariatu policji w Gubinie pozwoliły na wytypowanie mężczyzny, którego wizerunek trafił do wszystkich patroli.

W poniedziałek (2 października) dzięki czujności będącej w czasie wolnym od służby policjantki, został on rozpoznany. Funkcjonariuszka niezwłocznie o tym fakcie poinformowała dyżurnego jednostki, który skierował we wskazane miejsce patrole. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśniania.

- W trakcie czynności mundurowi znaleźli przy nim nóż oraz substancje psychotropowe, które zostały zabezpieczone do dalszych badań specjalistycznych - informuje kom. Justyna Kulka. - Ponadto był on poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, do odbycia kary pozbawienia wolności.

Informacje potwierdza również prokuratura.