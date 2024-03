Cudowne portrety Lubuszanek. Oto zdjęcia pięknych kobiet, wykonane przez Grzegorza Sawko

Wtedy też G. Sawko stawiał pierwsze kroki w fotografii przyrodniczej. I jak przyznaje, nie były to łatwe kroki.

- Choć posiadałem wiedzę o przyrodzie: biologii i fenologii zwierząt, to nadal kulała moja wiedza fotograficzna — mówi G. Sawko. - Do tego sam musiałem wypracować metody zbliżania się do zwierząt na odległość pozwalającą na zrobienie dobrego zdjęcia.