Dawniej w Gubinie był odkryty basen. Nie działa od wielu lat. Wyrosły tam nawet drzewa!

To było jednak dziesiątki lat temu. Miłośnicy historii z Gubina dotarli do archiwalnych zdjęć z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, kiedy to miejsce tętniło życiem. Ten basen przestał funkcjonować wiele lat temu i to widać.

Z dna basenu wyrastają drzewa

Szanse na to, żeby uruchomić ponownie odkrytą pływalnię w Gubinie, są niewielkie. Teren wcześniej należał do Agencji Mienia Wojskowego, która sprzedała te działki w prywatne ręce. Odkąd teren został przejęty, to poza tajemniczym pożarem, nic się tam nie dzieje. Nie wygląda też na to, żeby miało się to w przyszłości zmienić.