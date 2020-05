Gubin. Lokalny wędkarz odkrył kolejne dzikie wysypisko w pobliżu Gubina. Dokładniej w okolicach Sękowic. - Takie "znaleziska" trafiają się raz na jakiś czas - mówi pan Marian. Ludzie wciąż wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Kiedy to się skończy?

Nasz rozmówca przyznaje, że nie po raz pierwszy natrafił na dzikie wysypisko i zrobił zdjęcia. - Takie rzeczy już się zdarzały. Niestety - mówi z przekąsem. - To przykre, że wielu nie docenia tego co nas otacza.



Zdjęcia ostatniego wysypiska śmieci zostały zrobione koło Sękowic, w pobliżu Gubina. - Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb i właściciela działki - zapewnia mieszkaniec Gubina.



