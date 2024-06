Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Gubinie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gubin, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu krośnieńskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Trudno w to uwierzyć, ale minęło już 30 lat od tragicznej śmierci Artura Pawlaka, utalentowanego zielonogórskiego żużlowca. Miał tylko 19 lat. Zły los dopadł go podczas meczu sparingowego. Do wypadku doszło 6 czerwca 1993 roku.