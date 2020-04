Hodowlane zwierzęta na lubuskiej wsi. To nie tylko świnie i krowy

Polecamy wideo: Międzygatunkowa przyjaźń na pastwisku. Stado krów "adoptowało" dzika

Na farmie w pobliżu Hamburga stado krów przygarnęło młodego dzika. Choć początkowo nowi rogaci przyjaciele byli wobec przybysza z lasu trochę nieufni, wkrótce go zaakceptowali. Według specjalistów, ludzie często lekceważą inteligencję zwierząt, w szczególności dzików i krów. Wbrew stereotypom, potrafią one tymczasem przyłączać się do stad innych gatunków zwierząt, z czego płyną korzyści dla obu stron.