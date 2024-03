Ostatni dzień blokady rolników na przejściu Gubinek. Protest na granicy pod Gubinem wsparli Niemcy

Jak wygląda ostatni dzień blokady rolników na granicy polsko-niemieckiej pod Gubinem?

- We wtorek (19 marca) wieczorem dołączyli do nas Niemcy, którzy siedzieli z nami całą noc — opowiada organizator protestu na Gubinku, Robert Kostka. - W sumie było nas około 50 osób. Od początku mamy tutaj ponad 30 traktorów. W ostatnich dniach dojechało do nas kilka maszyn.