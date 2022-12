Jechali ze Słowacji do Niemiec. Zatrzymała ich straż graniczna

Pięciu mężczyzn jechało w kierunku granicy z Niemcami

Obywatel Uzbekistanu został zatrzymany za pomoc w popełnieniu przestępstwa. Okazało się także, że Uzbek w naszym kraju przebywa nielegalnie. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres próby wynoszący 1 rok. Ponadto na podstawie postanowienia sądu cudzoziemiec umieszczony został w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie oczekiwać będzie na powrót do swojego kraju. Natomiast obywatele Syrii przekazani zostaną w ramach readmisji na Słowację.

- Kierowcą auta okazał się 27-letni obywatel Uzbekistanu. Razem z nim podróżowało czterech młodych mężczyzn, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, ale podawali się za obywateli Syrii. W trakcie ustalania i potwierdzania ich danych okazało się, że cudzoziemcy kilka dni wcześnie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Słowacji, a następnie wynajęli obywatela Uzbekistanu, aby przez Polskę dowiózł ich do Niemiec - poinformowała mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kolejne zatrzymanie z Gubinie

Grupę cudzoziemców, którzy również zamierzali dotrzeć ze Słowacji do Niemiec, zatrzymali w niedzielę, 25 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście. Do zatrzymania doszło w Gubinie, gdzie funkcjonariusze SG skierowali do kontroli audi na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą audi okazał się 30-letni obywatel Ukrainy. Razem z nim podróżowało 4 młodych mężczyzn podających się za obywateli Syrii.