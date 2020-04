Majówka Gubin. Tak wyglądały pochody 1-majowe w latach 50, 60 i 70-tych w mieście przygranicznym. Stare zdjęcia Gubina

Tym razem cofamy się w czasie do Gubina i oglądamy zbiory Stefana Pilaczyńskiego, prezesa Gubińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

- To był dzień, podczas którego świętowała przede wszystkim klasa robotnicza. Jak Polska długa i szeroka maszerowały pochody. Ten w Gubinie nie był mały - wystarczy, że poszło „obuwie” i „odzieżówka”. Już było tłumnie - opowiada S. Pilaczyński w rozmowie z Wiadomościami Gubińskimi. - Do tego kilka innych zakładów funkcjonujących w mieście. A z każdym zakładem – obowiązkowo – wojsko. A do tego chodniki obstawione tłumnie. Pochody były swego rodzaju kolorytem tamtych czasów. W zasadzie większość szła bo „po co mam się jutro tłumaczyć” - tak mówili.