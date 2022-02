Modlitwa za Ukrainę. Na Wyspie Teatralnej spotkają się mieszkańcy Gubina i Guben

24 lutego doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Kilka dni wcześniej rosyjski prezydent Władimir Putin podjął decyzje, które prowadziły do konfliktu. Wszyscy liczyli na to, że uda się go uniknąć.

W Gubinie już wczoraj (23 lutego) zapowiedziane zostało polsko-niemieckie spotkanie na Wyspie Teatralnej, podczas którego mieszkańcy Gubina, Guben i okolic odmówią modlitwę różańcową za pokój w Ukrainie. Ta ma odbyć się 27 27 lutego, o godz. 15.00.

- Planowana modlitwa jest dalej aktualna. W wydarzeniu wezmą udział również ewangelicy oraz kościół katolicki i parafie z Guben - wymienia burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak, który zaprasza do uczestnictwa. - Zostałem też zaproszony na wiec poparcia dla Ukrainy, który odbędzie się w Zielonej Górze. Będę tam.

Zapytaliśmy również czy w Krośnie Odrzańskim będą organizowane gesty poparcia dla Ukrainy.