Przedszkola w Gubinie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Warto zadbać o rozwój dziecka jak najwcześniej. Dobrym pomysłem jest więc zapisanie go do jednego z przedszkoli w Gubinie. Zobacz adresy placówek. Dowiedz się także, kiedy zaczynają się rekrutacje i jakimi kryteriami kierują się komisje, a także jak wielce istotne jest, by Twoje dziecko możliwie jak najwcześniej rozpoczęło naukę życia w grupie.

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Gubinie?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach prowadzone są zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Niepubliczne przedszkola w Gubinie funkcjonują na podstawie przepisów, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub w samej placówce.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w formie tradycyjnej, czyli złożenie formularza w sekretariacie placówki. Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w przedszkolach publicznych w Gubinie możesz uzyskać na ich stronach, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi: niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Szukasz zabawek? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Gubinie?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie sprzyja przyswajaniu podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa w zgodzie, empatyczne podejście do innych dzieci.

Wizytówki przedszkoli w Gubinie

Poniżej prezentujemy listę wizytówek przedszkoli. Wybierz najlepsze dla Twojego dziecka.

Szukasz dalej? Kliknij i przeglądaj wszystkie przedszkola w Gubinie

To warto wiedzieć Czy dziecko potrzebuje granic? Jasne zasady porządkują świat przedszkolaka i ucznia

Wideo Terminy ferii zimowych 2024