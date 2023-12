Rozmawiamy z nową wiceminister edukacji. To Izabela Ziętka, nauczycielka z Gubina!

I. Ziętka nigdy nie była posłem, a tym bardziej wiceministrem. Zapytaliśmy czy nowa funkcja stresuje czy może ekscytuje mieszkankę Gubina.

- Ani to, ani to. Stawiam to sobie jako wyzwanie i pewną pracę do wykonania - podkreśla I. Ziętka. - Mam podejście zadaniowe i jeśli wiem, że trzeba coś zrobić, do dążę do realizacji. Chciałabym wprowadzić wiele zmian w obszarach, w których wiem, że są one potrzebne. O szczegółach będziemy mogli porozmawiać w przyszłości, kiedy zapoznam się z nowymi obowiązkami i z tym co się dzieje w ministerstwie.