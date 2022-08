Tak wyglądają żniwa w Lubuskiem. W tym roku chude z powodu suszy oraz wysokich kosztów. To dla rolników najdroższe żniwa od lat

Susza hydrologiczna w województwie lubuskim w tym roku szczególnie doskwiera rolnikom. Deszcz padał niezwykle rzadko, co sprawiło, że plon w tym roku będzie niezwykle słaby. Niesprzyjająca pogoda, kiepskiej jakości gleba (w Lubuskiem blisko połowa gruntów rolnych to gleby klasy V i VI) oraz coraz wyższe koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa, to połączenie, które może w tym roku zrujnować wielu rolników.

Żniwa trwają i rolnicy nie ukrywają, że mają spore straty. - Średnio na jednym hektarze będzie około 2 tony zboża mniej - mówi jeden z nich.

Susza to jeden z kilku problemów. Trzeba też wziąć pod uwagę koszty - wzrastające ceny paliw i nawozów sprawia, że to najdroższe żniwa od lat. Prawdopodobnie wzrosną też ceny w skupach, ale prawdopodobnie nie zrekompensuje to strat, jakie w tym roku ponoszą rolnicy.