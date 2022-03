Bez bramek na boisku Cariny Gubin po trudnym meczu ze Ślęzą Wrocław

Carina Gubin – Ślęza Wrocław 0:0

W kolejnym sezonie Carina Gubin będzie próbowała awansować do II ligi

Już w 12 min mogło być 1:0

Inauguracja piłkarskiej wiosny w Gubinie nie przyciągnęła na stadion wielu kibiców. Według opinii stałych bywalców na spotkaniach Cariny, w rundzie jesiennej więcej fanów dopingowało zielono-czarnych. Ci, którzy wybrali się na spotkanie ze Ślęzą Wrocław nie obejrzeli fascynującego pojedynku. Oba zespoły nie stworzyły wielu groźnych sytuacji, ale trzeba przyznać, że więcej ich można było zapisać po stronie gości. To jednak gubinianie mogli objąć prowadzenie już w 12 min. Przemysław Haraszkiewicz przejął piłkę w środku pola, natomiast pobiegł z nią na bramkę, ale jego strzał – w sytuacji sam na sam - obronił nogą bramkarz przyjezdnych.

Ukraiński piłkarz Lechii Zielona Góra: Wojna? Bardzo to wszystko przeżywam…

Piłka wpadła do bramki, ale gola nie było

Później na boisku niewiele się działo. W ostatnim kwadransie bardziej aktywni byli wrocławianie, m.in. dwukrotnie uderzali z dość bliska na bramkę gubinian, ale za każdym razem były to strzały zbyt słabe, by mogły zaskoczyć stojącego między słupkami bramki miejscowych Tymoteusza Seweryna. W 42 min piłka wpadła do „sieci” drużyny przyjezdnych, ale sędzia uznał, że któryś z piłkarzy Cariny przy strzale pomógł sobie ręką i gola nie uznał.