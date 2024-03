Razem z deszczem, w Gubinie spadł grad goli. Carina rozbiła rezerwy Rakowa Częstochowa

Carina Gubin – Raków II Częstochowa 5:2 (1:1)

Mecz w Gubinie miał dwa oblicza. W pierwszej połowie goście dominowali, nie dali „pograć” gospodarzom. Z kolei po zmianie stron do głosu doszli gubinianie, którzy co rusz zaskakiwali rywali szybkimi atakami.

Nieznacznie niżej notowany od Cariny zespół z Częstochowy przyjechał do Gubina po dwóch wiosennych wygranych, m.in. z liderem rozgrywek Rekordem Bielsko-Biała. I grę zaczął tak, jakby natychmiast chciał zdominować to, co będzie się działo na boisku. Goście z dużą energią wysoko atakowali gubinian, którym było bardzo trudno rozgrywać piłkę. Pod bramką miejscowych z minuty na minutę robiło się coraz groźniej. Już w 7 min celny strzał oddał Piotr Nocoń, ale bramkarz Cariny Mateusz Kustosz bardzo dobrze interweniował. Ten sam zawodnik Rakowa w 22 min, w 100-procentowej sytuacji posłał piłkę ponad poprzeczkę gubińskiej bramki.