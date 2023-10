Carina Gubin odnosi pierwsze ligowe zwycięstwo na własnym stadionie. LZS Starowice Dolne pokonane po zwycięskim golu Denisa Matuszewskiego

Carina Gubin - LZS Starowice Dolne 1:0 (0:0)

Carina przeważała w pierwszej połowie

Carina Gubin była faworytem w spotkaniu z LZS Starowice Dolne. Rywale gubinian to beniaminek III ligi, którzy mają problem, aby zaadaptować się do wyższego poziomu rozgrywkowego i obecnie przebywają w strefie spadkowej. Wydawało się, że w końcu Carina odniesie pierwsze zwycięstwo na własnym stadionie, czego w tym sezonie do tej pory nie udało się dokonać.