Carina Gubin postraszyła Piasta Gliwice w Pucharze Polski. III-ligowiec odpadł, ale z podniesioną głową. Dwa gole Denisa Matuszewskiego

CARINA GUBIN– PIAST GLIWICE 2:5 (0:2)

W ostatnich tygodniach o Carinie Gubin w całej piłkarskiej Polsce zrobiło się głośno. Był to jedyny przedstawiciel III ligi, który awansował do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski . Po drodze gubińska drużyna sprawiała niespodzianki, eliminując rywali z II ligi - Radunię Stężyca i Stal Stalową Wolę. Program Cafe Futblol na Polsacie zrobił reportaż o małym klubie przy granicy polsko-niemieckiej.

We wtorek (31 października) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim odbył się mecz 1/16 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym. III-ligowa Carina Gubin napisała historię i…

Piłkarskie święto w Gubinie

Dla małego Gubina było to wielkie wydarzenie i było to widać na stadionie. Kamery, bandy reklamowe, mnóstwo fotografów. Pomimo niesprzyjającej pory (mecz odbywał się w samo południe w środku tygodnia) wykupione zostały wszystkie bilety, czyli 999 miejsc (nie była to impreza masowa, więc nie można było na obiekt wpuścić więcej kibiców).

W 20 minucie bramkarz Cariny popełnił błąd i zagrał piłkę wprost pod nogi rywala, który stał na 20 metrze. Piast przeprowadził szybką akcję, Miłosz Szczepański dośrodkował piłkę, na drugim słupku był niekryty Grzegorz Tomasiewicz , który dołożył głowę i umieścił piłkę w siatce. Po 27 minucie było już 0:2 - kolejne dośrodkowanie, tym razem Damiana Kądziora, które trafiło na głowę Patryka Dziczka i ten powiększył przewagę gości. Po tym trafieniu już niewiele się działo. Carina częściej utrzymywała się przy piłce, a Piast przestał agresywnie pressować i wynik 0:2 utrzymał się do przerwy.

Gospodarze mogli nawet prowadzić w tym spotkaniu. W 9 minucie spotkania Carina przeprowadziła świetną kontrę , po której František Plach został wywołany do tablicy. Niestety, była to jedna z niewielu sytuacji stworzonej przez miejscowych w pierwszej połowie.

Dominacja Cariny od 45 do 80 minuty

Pomimo trudnych warunków i niesprzyjającej murawie, Carina starała się grać "swoją piłkę", czyli krótkie podania, na jeden kontakt. W II połowie nie zmienili podejścia, ale wyszli bardziej agresywnie. To był prawdziwy popis Cariny.

W 51 minucie po rzucie wolnym Bartosz Rutkowski wyskoczył w polu karnym i przedłużył dośrodkowanie. Do piłki dopadł Denis Matuszewski i kibice na stadionie wydali radosny okrzyk, gdy piłka wpadła do siatki. Chwilę później napastnik Cariny znalazł się sam na sam z Plachem, ale ten świetnie skrócił kąt i wybronił uderzenie.

Carina stwarzała kolejne sytuacje i było blisko niespodzianki. W końcówce jednak zabrakło sił i obrona gospodarzy zaczęła popełniać błędy. W 83 minucie piłkę do bramki z bliskiej odległości wpakował Michael Ameyaw. Ariel Mosór podwyższył wynik na 2:4, a w doliczonym czasie gry został podyktowany rzut karny dla gości, który na bramkę zamienił Michał Chrapek.

W 64 minucie Plach musiał już wyciągać piłkę z siatki. Carina napierała, kapitan miejscowych Przemysław Haraszkiewicz wrzucił piłkę sprzed pola "szesnastki", do piłki na wślizgu dopadł Matuszewski, który ustrzelił dublet. Trybuny oszalały ze szczęścia! Kibice w młynie śpiewali tak głośno, jak jeszcze nigdy dotąd.

Wynik nie odzwierciedlał tego, jak wyglądało spotkanie. Carina postawiła się zespołowi z Ekstraklsy i młodzi piłkarze gubińskiego klubu schodzili z boiska z podniesionymi głowami.

Iwanicki: Doszliśmy tutaj i to już jest dla nas wielka historia

Choć porażka bolała, bo blisko było, aby doprowadzić do dogrywki, to trudno w przypadku Cariny mówić o niedosycie. Z postawy piłkarzy z Gubina zadowolony był prezes III-ligowca, Andrzej Iwanicki.

- Jestem dumny. To wielka historia, że doszliśmy do tego miejsca i sprostaliśmy zadaniu pod względem organizacyjnym - mówi A. Iwanicki. - Do tego chłopcy tanio skóry nie sprzedali, postraszyli klub z Ekstraklasy. Myślę, że za rok nasi piłkarzy będą bardziej doświadczeni i będziemy wyglądali lepiej.