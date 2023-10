Dużo walki i kartek w lubuskich derbach w III lidze. Carina Gubin wygrała z Odrą Bytom Odrzański. Bohaterem znów Denis Matuszewski

Odra Bytom Odrzański - Carina Gubin 0:1 (0:1)

Mecz miał być w Gubinie

Odra Bytom Odrzański to beniaminek w III lidze, natomiast Carina Gubin gra drugi sezon z rzędu na tym poziomie rozgrywkowym. Choć gubińska drużyna nie radzi sobie tak dobrze, jak w poprzednim, to w spotkaniu z Odrą była delikatnym faworytem.

Gorące derby lubuskie w III lidze

To gospodarze weszli znacznie lepiej w spotkanie, już w pierwszych minutach stworzyli dwie groźne akcje pod bramką Cariny. Piłkarze Odry zakładali wysoki pressing, z którym przyjezdni mieli momentami spore problemy. Gubińska drużyna potrzebowała kilku minut, aby wejść w to spotkanie. Pierwsze konkretne zagrożenie stworzyli w 15 minucie, gdy po serii podań piłka powędrowała w pole karne, ale bramkarz Odry - Bartosz Szafer - dopadł do futbolówki, zanim zdołał to zrobić Denis Matuszewski.